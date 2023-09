Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul anului școlar ar trebui sa aduca bucurie toate familiile din Romania, Cu toate acestea, exista și persoane pentru care acest moment este o adevarata cumpana. Și anul acesta, copiii din familii defavorizate din Iași vor fi ajutați.

- Un studiu recent confirma legatura directa intre orele de somn și diabetul de tip 2. Un somn neodihnitor poate afecta echilibrul glicemic, marind riscul de diabet in cazul persoanelor predispuse, și poate agrava un diabet existent deja, precizeaza Federația franceza a persoanelor suferinde de diabet.…

- Guvernul francez a decis sa interzica abaya, halatele largi și lungi purtate in mod traditional de unele eleve musulmane, in scolile de stat, argumentand ca masura a fost luata in numele laicitatii, transmite Agerpres.Anunțul a fost facut duminica, 27 august, de ministrul francez al Educației, Gabriel…

- Cat costa inceputul anului școlar. Parinții vor sa cheltuiasca mai puțin, din cauza creșterii prețurilor și scaderii veniturilor Cresterea preturilor (75%) si diminuarea veniturilor disponibile (51%) sunt principalele motive invocate de parintii care spun ca intentioneaza sa cheltuiasca mai putin anul…

- Prin intensificarea preagtirii militare -o disciplina existenta și in Romania, inainte de 1989-tinerii trebuie sa fie pregatiti pentru ”o eventuala confruntare cu inamicul”, se arata in programa publicata de catre Ministerul rus al Educatiei, in a 18-lea luna a Razboiului rus in Ucraina, relateaza…

- Consiliul de Administrație al Colegiului Național Pedagogic “Regele Ferdinand” Sighetu Marmației a hotarat ca profesoara de limba latina care a injurat-o pe Ligia Deca, ministrul Educației, in fața elevilor, sa fie sancționata cu diminuarea cu 15% a salariului, vreme de șase luni.„Ancheta Inspectoratului…

- Detoxifierea de dopamina – adica pauza de la orice fel de dispozitiv, gadget sau produs alimentar, cum e zaharul, care produce dependența prin stimularea secreției de dopamina – este un nou concept din categoria „alternative pentru o sanatate mintala sporita”, potrivit Hotnews. Deși contestat de unii…

- Inceputul anului școlar 2023-2024 aduce ingrijorare pentru sute de elevi, parinți și cadre didactice de la Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Bacau . Motivul acestei ingrijorari il reprezinta faptul ca cladirea liceului urmeaza sa intre in reabilitare prin intermediul unui proiect cu finanțare…