- Noul pachet de ajutor militar al SUA de 325 milioane de dolari pentru Ucraina implica Washingtonul si mai adanc in "abisul" conflictului, a declarat miercuri ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov.

- In luna iulie a acestui an se implinesc cincizeci de ani de cand comuna Lerești a fost locul desfașurarii unui eveniment inedit pe atunci, in comunism. A fost nunta tradiționala de Muscel cu miri din Statele Unite ale Americii, aceștia fiind jurnalistul american Harry Wayne Morgan și Catherine Devlin.Aniversarea…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Plug Power, una dintre cele mai mari companii la nivel mondial care activeaza in domeniul producției de hidrogen verde. Intalnirea, la care a participat și președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European,…

- ”Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Plug Power, una dintre cele mai mari companii la nivel mondial care activeaza in domeniul productiei de hidrogen verde”, a anuntat, joi, Guvernul. Potrivit sursei citate, intalnirea, la care a participat si presedintele…

- Intalnirea, la care a participat și președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European, eurodeputatul Cristian Bușoi, a vizat oportunitațile oferite de Romania pentru dezvoltarea capacitaților de producție a hidrogenului verde, in contextul angajamentelor asumate la nivel european privind…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar a vorbit despre importanța includerii Romaniei in programul Visa Waiver. Angel Tilvar a exprimat apreciere pentru progresele inregistrate la nivelul legislativului american in vederea includerii Romaniei in programul Visa Waiver, asigurand ca Guvernul Romaniei…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, s-a intalnit joi cu secretarul american al apararii, Lloyd J. Austin III, in cadrul vizitei oficiale pe care o face in SUA. Oficialul roman a vorbit despre nevoia unei strategii de securitate la Marea Neagra, care sa fie coordonata de Statele Unite ale Americii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj in cadrul celei de a doua editii a Summitului pentru Democratie, gazduit de Statele Unite ale Americii, in care subliniaza ca, in contextul actual, democratiile trebuie sa ramana unite in apararea valorilor si viziunii lor comune asupra lumii."Cand…