MAI dotează pompierii din țară cu 27 de perne pneumatice. Ultilizarea lor este problematică Ministerul de Interne anunța printr-un comunicat de presa ca va achiziționa 27 de perne pneumatice ce vor dota inspectoratele pentru situații de urgența din mai multe județe și Municipiul București. Pernele pneumatice sunt destinate salvarii persoanelor in cazul incendiilor sau a tentativelor de suicid. MAI a transmis un amplu comunicat de presa in care explica […] The post MAI doteaza pompierii din țara cu 27 de perne pneumatice. Ultilizarea lor este problematica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

