- Andreea Antonescu a anunțat desparțirea de tatal fetiței ei, Traian Spak, in urma cu un an, cu mențiunea ca in cel mai scurt timp va depune și actele de divorț. De atunci, artista nu a mai parasit Romania, precum o facea adesea cand era casatorita, dat fiind ca soțul are afaceri in America. De la […]…

- S-au desparțit dupa 13 ani de iubire pe cale amiabila, iar acum noi dezvaluiri ies la iveala! Motivul desparțirii dintre Laura Andreșan și Grasu XXL! Ce spunea vedeta despre relația cu artistul? Cine ar fi pus punct, de fapt, poveștii de dragoste?

- Andreea Balan are contract cu Antena 1, de peste 10 ani. Vedeta este jurat la „Te cunosc de undeva”, astfel ca, aparițiile ei la alte posturi tv au fost inexistente, facand excepție cele din trust. Vedeta și-a surprins insa admiratorii, atunci cand a aparut in cadrul emisiunilor La Maruța și Vorbește…

- Augustin Viziru este caștigatorul reality-show-ului „Ferma: orașeni versus sateni”. Acesta a reușit sa o invinga pe Elena Chiriac in finala dezbatuta aseara și sa plece acasa cu titlul „Fermierul Anului“. Dupa ce in urma cu 5 ani s-a accidentat grav chiar inainte de finala, Augustin Viziru a reușit…

- Vedeta a fost diagnosticata cu abces abdominal, pe care medicii l-au operat laparoscopic, la scurt timp dupa internare, potrivit Cancan.ro. Medicii spun ca un abces al cavitații abdominale este un proces inflamator in care se formeaza o cavitate umpluta cu conținut purulent intre organele…

- "Nu am nici o relație și nici nu-mi doresc acest lucru. Incerc mereu sa ma detașez de oamenii rautacioși și rau intenționați. Daca va fi sa mai lucram impreuna la ceva proiecte, voi trata totul profesional și nimic mai mult", a declarat George Burcea pentru Click.ro. Vizavi de prietenul lui,…

- Andreea Antonescu (38 ani) este o fire optimista, o persoana pozitiva care are mereu zambetul pe buze și care incearca sa priveasca adesea partea plina a paharului. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ca in spatele acestei prezente radiante se ascunde o fire sensibila. Una dintre marile drame…

- Jumatatea trupei Andre, colega Andreei Balan, este separata de soțul ei, afaceristul Traian Spak, cu care Andreea Antonescu are o fetița de 10 ani, Sinennaa. S-ar parea ca inainte de pandemie vedeta trebuia sa divorțeze de partenerul ei, insa din cauza infestarilor cu coronavirusului au amanat divorțul.Din…