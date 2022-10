Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Națiunilor Unite publicat marți arata ca sanatatea femeilor și a copiilor a regresat din cauza impactului pandemiei COVID-19, a conflictelor și a schimbarilor climatice. Raportul, intitulat Every Woman Every Child Progress Report (Raportul de progres pentru fiecare femeie și fiecare copil),…

- Ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz, a primit "sugestii pozitive" din partea Administratiei Joseph Biden ca Statele Unite dezvolta o optiune militara contra Iranului in paralel cu negocierile pentru relansarea Acordului nuclear, afirma un ofic

- Relațiile comerciale dintre Moldova și India se vor dezvolta activ, inclusiv prin creșterea ofertei de produse agricole moldovenești pe piața indiana și medicamente indiene pe piața moldoveneasca. Despre acest lucru, intr-un interviu exclusiv pentru site-ul Noi.md, a menționat Ambasadorul Indiei in…

- Campanie urgenta de vaccinare in Londra. Toți copiii cu varste cuprinse intre 1 și 9 ani vor fi vaccinați impotriva poliomielitei, dupa ce virusul a fost detectat in apele uzate. Virusul, care poate provoca paralizie, a fost gasit de 116 ori in apele reziduale din Londra incepand din februarie, transmite BBC.…

- Consiliul raional al PSRM cere fracțiunii parlamentare a partidului sa inainteze o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Gavrilița. O decizie in acest sens a fost luata ieri in cadrul unei ședințe. Potrivit reprezentanților consiliului, Republica Moldova se confrunta cu cea mai mare criza social-economica…

- Kremlinul a comentat ultimele evenimente din Republica Moldova ce vizeaza opoziția. „Masurile dure indreptate impotriva opoziției, in Republica Moldova, cu greu s-ar incadra in noțiunea de democrație”, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, citat de ria.ru.

- Partidul Socialiștilor ii iau apararea Partidului „Șor” și condamna acțiunile inaintate de oamenii legii impotriva conducerii formațiunii și a membrilor acesteia, facand o paralela cu dosarele penale in care figureaza socialistul Igor Dodon, dar și alți membri ai PSRM, transmite Realitatea.md . Socialiștii…