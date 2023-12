Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmite ca, in urma cu cateva zile, a reușit sa ajunga la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria cu privire la extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024

- Parlamentul olandez a aprobat joi seara tarziu pozitia guvernului tarii in favoarea aderarii Bulgariei ca membru cu drepturi depline la spatiul fara frontiere Schengen, a anuntat vineri ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov, citat de agentia BTA, scrie News.ro.Potrivit lui Stoianov, pozitia…

- Dupa o seara de dezbateri intense in Parlamentul olandez, deputații de la Haga au dat in cele din urma unda verde aderarii Sofiei la spațiul european fara frontiere interne, scriu agenția bulgara de presa BTA și site-ul Novinite. Decizia reprezinta o veste buna și pentru Romania, in condițiile in care…