MAI: De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.426 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania In ultimele 24 de ore, niciun cetatean ucrainean nu a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.426 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Potrivit MAI, de asemenea, din data de 18.03.2022 si pana in prezent au fost emise 140.849 permise de sedere pentru beneficiarii protectiei temporare, 16 fiind acordate in ultimele 24 de ore. La acest moment, gradul de ocupare al centrel ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

