Stiri pe aceeasi tema

- Artistii Teatrului National de Opereta si Musical "Ion Dacian" va asteapta in salile de spectacole si in luna mai, cu productii incantatoare. Solistii, orchestra, corul si baletul ne poarta prin calatoria fascinanta a muzicii de film si musical, dau viata operetei lui Johann Strauss in "Liliacul", prind…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" il prezinta publicului bucurestean, sambata, 21 aprilie, de la ora 19:00, pe Jacques Offenbach - parintele operetei. La Sala Mica a Palatului National al Copiilor, "Povestirile lui Offenbach" imbina perfect melodica si ritmica, armonii pline de culoare…

- Pe 13 aprilie, de la 18:30, Teatrul Național de Opereta și Musical “Ion Dacian” va invita la “Victoria și-al ei husar” – o frumoasa poveste de dragoste din timpul primului razboi mondial, in decorul stil art-deco de inceput de secol XX. Spectacolul se joaca pe scena Salii Mari a Palatului Național al…

- Șase spectacole vor fi susținute in luna aprilie de artiștii Teatrului Național de Opereta și Musical “Ion Dacian”. Spectacolele va vor purta prin muzica, dans, lumini, costume in mai multe lumi pline de culoare și fantezie. 13 aprilie, de la 18:30, “Victoria si al ei husar” se joaca pe scena Salii…

- Pe 30 martie, de la ora 18:30, Teatrul Național de Opereta și Musical “Ion Dacian” pune in scena Salii Mari a Palatului Național al Copiilor opereta “Liliacul” de Johann Strauss – fiul. Invitat la conducerea muzicala a spectacolului este GianPaolo Mazzoli – compozitor și director al Institutului Superior…

- Teatrul Național de Opereta și Musical “Ion Dacian” il prezinta publicului bucureștean, sambata, 24 martie, pe Jaques Offenbach – parintele operetei. De la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor, „Povestirile lui… Offenbach” imbina perfect melodica și ritmica, armonii pline de culoare…

- “Povestirile lui… Offenbach” și “Vestitorii Primaverii… in partituri tenorale” sunt spectacolele prezentate Teatrul National de Opereta si Musical “Ion Dacian”pe 10 și 11 martie. Pe 10 martie, de la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor va invitam la „Povestirile lui… Offenbach”.…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" anunta o noua premiera: parodia muzicala "Povestirile lui... Offenbach", in regia Constantei Cimpeanu va avea loc pe data de 11 februarie 2018, incepand cu ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Spectacolul, in cuvintele regizoarei:…