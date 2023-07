Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut astazi o prima intalnire de lucru in format videocall cu Celine Gauer, director general al SG Recover din cadrul Comisiei Europene si cu echipa tehnica din cadrul DG ECFIN si SG Recover. In cadrul intalnirii a fost asumat angajamentul de continuare a reformelor in acord cu prevederile PNRR…

- Obiectivul discuțiilor a fost de a face o evaluare a parcursului reformelor propuse in PNRR și de a identifica oportunitațile de imbunatațire. Ministrul Simona Bucura-Oprescu a prezentat masurile cheie care au fost implementate și cele care sunt inca in curs de implementare. Reformele sistemului de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat ca a „taiat in carne vie” in scandalul azilelor groazei si, daca va fi cazul, va continua sa faca acest lucru. Ministrul anunta ca, pana la 31 august, va veni cu o noua lege a asistentei sociale, potrivit News.ro și Hotnews. „Am taiat in carne vie…

- Pachetul de pensii de serviciu/pensii din sistemul public va fi gata in timp util pentru ca Romania sa transmita cererea de plata 3 din Planul National de Redresare si Rezilienta, afirma ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale.„Am avut astazi o intalnire constructiva cu o delegatie a Bancii Mondiale…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, face primele dezvaluiri despre noua lege a pensiilor: ”Cei care au pensii mici vor beneficia de o creștere”. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat ca noua lege a pensiilor va fi finalizata mai devreme decat era stabilit.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat sambata ca in noua lege a salarizarii, la care se lucreaza la minister, se doreste ca sporurile sa fie de maximum 20%, astfel incat sa nu mai fie categorii de beneficiari care primesc venituri mai mari decat presedintele Romaniei. Ea a mai spus ca reforma…

- Simona Bucura Oprescu, nominalizata sa preia funcția de ministru al Muncii și Solidaritații Sociale, susține ca este hotarata sa munceasca eficient atat pentru a schimba lucrurile in ceea ce privește situația azilelor din Romania, cat și pentru realizarea

- "A fost o intalnire cruciala. In ultima perioada astfel de discutii sunt mult mai intense si mult mai aplicate. Sunt discutii strict tehnice, avand in vedere ca Banca Mondiala este consultant. Suntem in grafic. BM trebuie sa livreze un raport catre Ministerul Muncii privind aceste discutii (cu Casa…