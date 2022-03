Mai crede cineva în propunerile de pace ale Moscovei? Daca va exista si o singura tara NATO sau partenera a Aliantei care va accepta ca Rusia sa scape nepedepsita pe termen scurt, mediu si lung dupa acest razboi, Putin va iesi invingator. Impunitatea Rusiei echivaleaza cu dizolvarea de facto a NATO, adica obiectivul principal al Kremlinului. La cum arata in linii mari acordul negociat de ucraineni si rusi, in baza declaratiilor facute de cele doua parti dupa intalnirea de marti de la Istanbul, pare ca ne pregatim pentru semnarea unei capitulari a Rusiei, nicidecum a unui act de incetare a focului. Practic, singura concesie majora in dreptul Kievului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…

- Fortele ruse din jurul Kievului au inceput o “repozitionare”, dar “nu o retragere reala”, susține purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de AFP. “Putem confirma ca am vazut un numar mic de trupe care au inceput sa se repozitioneze”, a spus el reporterilor. Dar “trebuie sa fim pregatiti…

- Parlamentul Estoniei a cerut instituirea unei zone de excludere aeriana deasupra Ucrainei. Practic, este prima țara membra NATO care raspunde oficial solicitarii venite din partea președintelui Zelenski, cel care cere de la inceputul razboiului ca Alianța Nord-Atlantica sa inchida cerul deasupra Ucrainei.In…

- „Nu este momentul pentru divizari, este momentul de a ne uni. Sa ne unim in jurul presedintelui nostru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in cadrul conferintei de presa zilnice, intrebat despre apelurile unor personalitati de prima marime ale culturii ruse care se opun…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru Agerpres , ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac „total” asupra Kievului din partea Armatei…

- ”Suntem pregatiti de negocieri in orice moment, imediat ce forrtele armate ucrainene ne vor auzi apelul si vor depune armele”, declara Lavrov intr-o conferinta de presa, la o zi de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina. Kremlinul a amenintat, la randul sau, cu masuri de retorsiune ”simetrice sau asimetrice”…

- Statele Unite propun Rusiei continuarea negocierilor pe teme de interes strategic, i-a transmis marti secretarul de Stat american, Antony Blinken, ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand ca un atac rus asupra Ucrainei va atrage „consecinte severe”. „Secretarul de Stat Antony Blinken a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi sa aiba o întâlnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.„Presedintele Zelenski i-a…