- Ministrii de Finante din zona euro au ajuns vineri la un acord privind acordarea de linii de credit ieftine care pot fi accesate pana la finalul lui 2022 de tarile afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), au declarat, pentru Reuters, surse din UE care au dorit sa-si pastreze anonimatul potrivit…

- Dacian Ciolos a documentat video drumul cu masina de la Bucuresti la Bruxelles, la Parlamentul European. Liderul Plus a marturisit ca a descoperit „o Europa paralizata de un virus“ si le-a transmis un mesaj jurnalistilor de Ziua Mondiala a Libertatii Presei.

- Doua-treimi dintre firmele mici din Marea Britanie au plasat angajati in somaj tehnic temporar finantat de Guvern, in contextul crizei generate de coronavirus, arata un raport al Camerei britanice a Comertului, c...

- Primaria sectorului 1 a facut testarea in randul a 100-120 de voluntari și angajați care distribuie alimente pentru cei din sector. Este prima testare in masa efectuata de vreo primarie din Romania, chiar daca s-a efectuat in randul propriilor angajați și a...

- Pandemia de coronavirus ar putea fi sub control pana la sfarșitul lunii aprilie, susține renumitul epidemiolog și pneumolog Zhong Nanshan, insa ramane incertitudinea, spune el, daca nu cumva va exista un alt focar de coronavirus in primavara anului viitor.