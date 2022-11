Mai ceva ca-n filme! Bancomat aruncat în aer, într-o localitate din județul Constanța Polițiștii fac cercetari pentru a da de urma celui sau celor care au „pus ochii” pe un bancomat dintr-o localitate constanțeana. Acesta a fost distrus in urma unei explozii, iar acum se deruleaza o ancheta pentru a se lamuri cine se face vinovat de acest lucru. Din primele informații oficiale, alerta care a declanșat mobilizarea […] The post Mai ceva ca-n filme! Bancomat aruncat in aer, intr-o localitate din județul Constanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bancomat a fost aruncat in aer in județul Constanța in noaptea de joi spre vineri, iar polițiștii cerceteaza cazul, pentru a identifica persoana care a spart bancomatul aflat langa o secție de poliție.

- E alerta de grad 0 in județul Constanța, in comuna Castelu. Un bancomat montat in cladirea Primariei și langa sediul Poliției a fost aruncat in aer. Potrivit primelor informatii, incidentul s-a petrecut noaptea trecuta, in jurul orei 03:15. Nu se stie deocamdata ce suma a fost sustrasa, dar…

- Politistii constanteni au tras doua focuri de arma pentru prinderea unui sofer care a provocat un accident rutier si a fugit. Conducatorul auto a fost imobilizat de politisti, fiind vorba despre un adolescent de 15 ani, care furase masina din Fetesti si alimentase la o benzinarie fara sa plateasca,…

- La data de 11 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor, politistii au aplicat 6 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de…

- Politistii de imigrari din Prahova au organizat o actiune pe raza de competenta, avand ca scop prevenirea si combaterea sederii si muncii ilegale a cetatenilor straini. O societate comerciala a fost sanctionata cu amenda in valoare 130.000 de lei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au constatat week end ul trecut mai multe infractiuni la regimul rutier. Mai exact au fost depistati mai multi soferi care s au urcat beti sau sub influenta substantelor interzise in trafic. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 septembrie a.c., in jurul orei 3.40,…

- O surpare de pamant ale carei cauze nu sunt deocamdata cunoscute a iscat nedumerire intr-o localitate din județul de la malul marii. Și anume in comuna 23 august, din județul Constanța. Deocamdata nu se știe ce s-a intamplat și cum de s-a produs aceasta situație neprevazuta. E vorba de o groapa adanca…

- Polițiștii și familia o cauta pe o adolescenta de 13 ani din Petrila, județul Hunedoara, care a fost rapita de pe strada, luni seara, de un barbat de 28 de ani, din Murfatlar, județul Constanța. Din primele informații, cei doi se cunoșteau din Anglia.Polițiștii au intocmit dosar de cercetare penala…