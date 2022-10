Mai ceva ca în România: 14 migranți ilegali, acuzați de viol în Africa au fost achitați, din lipsă de probe 14 mineri acuzați de viol in grup au fost achitați deoarece anchetatorii nu au reușit sa adune destule dovezi. Aceștia au fost anchetați dupa ce opt femei care filmau un videoclip muzical au fost atacate și violate. 14 mineri din Africa de Sud, proveniți din randul migranților ilegali, au fost exonerați de acuzațiile de viol, dupa ce probele ADN nu au reușit sa ii lege de infracțiune. In iulie, opt femei au fost atacate de zeci de barbați in timp ce filmau un videoclip muzical in apropierea unei mine abandonate din afara Johannesburgului. Informațiile privind atacul au zguduit Africa de Sud… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

