Stiri pe aceeasi tema

- O scrisoare emoționanta de dragoste, scrisa in limba romana, a fost gasita pe plaja Arklow South Beach din Irlanda de catre un localnic. Datata 21 decembrie, scrisoarea are doua pagini și este plina de formulari romantice. The post Cine este Alexandra? Scrisoare de dragoste in limba romana gasita intr-o…

- O scrisoare de dragoste scrisa in limba romana a fost gasita intr-o sticla, pe o plaja retrasa din Irlanda, Arklow South, situata la aproximativ o ora de Dublin, scrie glasgowlive.co.uk, conform Stirileprotv.Scrisoarea de dragoste, adresata unei fete din Glasgow, are un paragraf introductiv scris in…

- Pe site-ul proiectului guvernamental „Culege pentru Marea Britanie” („Pick for Britain”) a fost publicat un anunt conform caruia una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca britanicii care vor sa lucreze in agricultura este cunoasterea foarte buna a limbilor romana si bulgara. …

- Inscrierea absolventilor ar urma sa aiba loc intre 9 si 12 iunie, dupa care, pe 22 iunie, ar urma sa fie sustinuta prima proba scrisa a examenului, cea la limba si literatura romana, potrivit Stiriedu.ro. Citește și: BACALAUREAT 2020. Primul guvern care A ANULAT examenul de BACALUAREAT. Ce se intampla…

- 75% dintre parinți considera continuitatea ca fiind principalul avantaj al trecerii cursurilor de limba engleza in mediul online 82% dintre respondenți apreciaza rapiditatea trecerii la cursurile online de limba engleza 54% dintre aceștia apreciaza implicarea echipei care a reușit sa faca aceasta trecere,…

- Ordinul ministrului Educatiei, Monica Anisie, privind aprobarea programelor pentru sustinerea Evaluarii Nationale de catre absolventii clasei a VIII-a, incepand cu anul scolar 2020 - 2021, a fost publicat in Monitorul Oficial.''Se aproba programele pentru sustinerea Evaluarii Nationale pentru absolventii…

- Claudiu Dumitrache, cunoscut pentru vocea romantica și seducatoare, dar și pentru modul in care a scris doua carți la 20 de ani, revine cu un nou proiect muzical, așa cum a obișnuit deja publicul: o adaptare in limba romana pentru o melodie din limba engleza. Artistul s-a intors din Statele Unite dupa…