Mai buni de atât nu se poate! SCMU a demolat Rapidul și e în semifinalele campionatului Se pare ca nimic nu mai poate opri Craiova in aceste momente. Voleibaliștii de la SCMU au facut un nou meci de pomina dupa nebunia din Cupa și au „demolat“ Rapidul in deplasare, scor 3-1 (15-25, 25-18, 31-29, 25-18). Acest succes este suficient pentru craioveni pentru a-și asigura un loc in semifinalele campionatului, asta dupa ce au caștigat și duelul tur, din Banie (3-2). Jocul nu a debutat deloc bine pentru Craiova, care parea in impas dupa primele mingi. Gazdele au avut tupeu și au forțat, reușind sa și treaca in avantaj la seturi dupa 25-15. Din acel moment, alb-albaștrii au facut ravagii,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

