- Constanta etapei a 14-a a Diviziei A la handbal feminin, derulata vineri și sambata, a fost seria de succese inregistrata de echipele oaspete. Sambata, in epilogul rundei, Știința Bacau a cedat derby-ul de pe teren propriu cu HCF Piatra Neamț: 26-29 (11-15). Prin rezultatul de la Bacau, nemțencele au…

- Cel mai greu meci al anului pentru voleibalistele Științei Bacau. Sambata, de la ora 17.00, studentele primesc vizita campioanei și, totodata, a liderei autoritare a Diviziei A1, Alba Blaj. Formația antrenata de Darko Zakoc vine in Bacau dupa ce sambata trecuta a caștigat cu 3-0 derby-ul cu Dinamo,…

- Știința Bacau a pierdut cu 3-1 (-28, 16,10,15) partida susținuta sambata, in deplasare, cu CSM Targoviște, in etapa a 17-a a Diviziei A1. Deși s-au impus in parțialul inaugural cu 30-28, studentele nu au reușit sa pastreze ritmul, cedand urmatoarele trei seturi la diferențe consistente. In urma acestui…

- La o saptamana dupa ce s-a impus pe terenul Științei Bacau, cu 3-0, vice-lidera Diviziei A1 la volei feminin a caștigat cu același scor și derby-ul cu CSM Targoviște. Prin succesul de sambata, din etapa a 16-a, Dinamo ramane la un singur punct in spatele liderei Alba Blaj, victorioasa cu 3-1 la Cluj.…

- Sambata si duminica se vor disputa partidele rundei a 16-a din cadrul Diviziei A1 la volei feminin. Etapa se va derula fara Știința, echipa bacauana stand weekend-ul acesta. Cel mai important meci se va derula sambata, de la ora 13.30, fiind televizat de TVR3: Dinamo București- CSM Targoviște. Altfel…

- Voleibalistele Științei Bacau au incheiat turul de campionat al Diviziei A1 pe locul 3. La patru puncte de lidera Alba Blaj și la trei de a doua clasata, Dinamo. Și totuși, in prima parte a sezonului regulat, studentele au fost egalele fruntașelor. Cum așa? Prin faptul ca și ele au pierdut un set in…

- Alba Blaj- Știința Bacau 3-0 (19, 22, 13) N-a fost loc de surprize, sambata, la Blaj, in etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana Alba și-a continuat parcursul perfect, trecand și de Știința Bacau și ajungand la opt victorii din tot atatea intalniri. Avand in Ioana Baciu principal realizatoare…

- Victorie importanta pentru Știința Bacau in etapa a opta a Diviziei A1. Sambata, studentele au trecut cu 3-0 (21, 16, 21) acasa, de Belor Galați, confirmand momentul bun pe care-l traverseaza. Deși fara Alexandra Dascalu, a carei accidentare la muschii din zona cotului presupune un stop de trei saptamani,…