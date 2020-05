Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri o declaratie de presa in care a criticat acordul MAI – BOR „Nu s-a inteles foarte bine ce se doreste in acordul dintre MAI si Patriarhie. Voi solicita sa se revina asupra acestui acord”, a declarat presedintele Klaus Iohannis a mai spus ca „nu avem niciun…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 15 APRILIE. "Din pacate nu avem niciun motiv de relaxare. Avem de ieri pana azi 20 de persoane care au murit, avem 340 de persoane in plus infectate. Nici vorba de relaxare. Cuvantul de ordine e "Stați acasa!", a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Seful…

- Cununiile, botezurile sau inmormantarile pot fi efectuate cu participarea numarului minim de persoane potrivit normelor canonice si cu respectarea stricta a masurilor de protectie individuala si colectiva pentru prevenirea raspandirii COVID-19, se arata in decretul privind prelungirea starii de urgenta…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a anunțat un set de noi reguli pentru parohii și alte lacașe de cult in contextul epidemiei de coronavirus. Astfel slujbele religioase la toate parohiile se vor oficia fara participarea publicului. Credincioșii sunt indemnați sa iși amenajeze in locuințe spații…

- Ordonanta militara 2, anuntata sambata seara de ministrul Internelor, aduce restrictii inclusiv in privinta ceremoniilor relogioase. Astfel, preotii au voie in continuare sa oficieze slujbe, dar nu mai au voie sa permita accesul credinciosilor la ele, avand in schimb posibilitatea sa le transmita pe…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis sambata seara o ordonanța militara prin este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. Totodata, sunt introduse recomandari de circulație pe timpul zilei și mai ales pe timpul nopții. De asemenea, se suspenda activitatea…

- Slujbele religioase vor fi efectuate normal, doar cu participarea a pana la o suta de persoane, desi, initial CJSU Maramures a anuntat recent ca acestea sunt suspendate, a anuntat, vineri, pe pagina de Facebook, episcopul ortodox al Maramuresului si Satmarului, Iustin Sigheteanu. "Tinand…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, miercuri, restrictionarea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive si de divertisment in spatii inchise cu participarea a peste 100 de persoane, pana la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire.…