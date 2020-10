Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece tari, intre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), informeaza…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au produs o cantitate de 3,047 miliarde de litri de inghetata in 2019, in crestere cu 6% comparativ cu 2018, si doar 1,3% din cantitatea totala de inghetata a fost produsa in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor…

- Raportul pentru Romania pentru anul 2019, arata ca din aceste 17 proceduri, trei se refera la mobilitate si transport, trei la mediu, doua pentru stabilitate financiara, servicii financiare si uniunea pietelor de capital si piata interna, doua pentru industrie, antreprenoriat si IMM-uri, doua vizand…

- Cipru, Finlanda și Lituania și-au inchis granițele pentru turiștii romani Cipru. Foto: needpix.com Cipru, Finlanda și Lituania și-au închis granițele pentru turiștii români din cauza creșterii numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus în țara noastra. De asemenea,…