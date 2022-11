Stiri pe aceeasi tema

Aproape jumatate dintre sud-coreeni (46,8%) au afirmat ca nu vor neaparat sa se casatoreasca sau nu ar urma sa se casatoreasca dupa 2022, un numar mai mare decat in urma cu doi ani, cand procentul acestora era de 45,8%, potrivit datelor furnizate de Statistics Korea, relateaza miercuri Xinhua.

Debitul Dunarii la intrarea in tara, in sectiunea Bazias, este marți de 2400 mc/s, fiind sub media multianuala a lunii noiembrie (4650 mc/s)). Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), debitul va ajunge pe 14 noiembrie in jurul valorii de 2500 mc/s.

Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, le cere barbatilor din partid sa acorde "creditul necesar" femeilor in politica, el afirmand ca in acest moment nu se intampla acest lucru "in adevaratul sens al cuvantului" si adaugand ca in cazul consilierilor sai tinde sa atinga proportia de 50% femei.

Uraganul Fiona a lovit puternic coasta atlantica a Canadei, sambata, lasand o jumatate de milion de case fara curent, daune materiale, iar o femeie a fost data disparuta, fiind luata de ape, relateaza AFP preluat de agerpres.

Departamentul pentru Sanatate Publica (SpF) din Franta a avertizat vineri in legatura cu o reapariție a cazurilor de COVID in țara și a indemnat oamenii sa continue sa se vaccineze pentru a se proteja impotriva virusului, anunța Mediafax.

Presedintele Xi Jinping va parasi China in aceasta saptamana pentru prima data in mai bine de doi ani pentru un turneu in Asia Centrala in cadrul caruia se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza duminica Reuters, scrie AGERPRES.

In timp ce retragerea Rusiei in regiunea Harkov continua, un oficial ucrainean de rang inalt a declarat ca peste 40 de așezari au fost eliberate, scrie CNN.

Inflația in R.Moldova a ajuns in luna august la 34,29%, anunța Biroul Național de Statistica. Potrivit unui comunicat al instituției, comparativ cu acum o luna, inflația a crescut cu 0,89%.