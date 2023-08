Mai bine de jumătate dintre blocurile Capitalei nu au apă caldă. Și nu vor avea prea curând Peste 5.000 de blocuri din Bucuresti nu vor avea apa calda in urmatoarea perioada. 70% din blocurile din București nu au apa calda. Peste 5.000 de blocuri dintr-un total de 9.200 nu au apa calda deloc, iar la altele, 1.500, sunt probleme in furnizarea apei, a anunțat Termocentrala. Este vorba de lucrari de inlocuire a […] The post Mai bine de jumatate dintre blocurile Capitalei nu au apa calda. Și nu vor avea prea curand appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% dintre bucureștenii racordați la sistemul centralizat de incalzire nu au apa calda de mai multe zile. Pe langa lucrarile programate sunt și mai multe avarii. Peste 5.000 de blocuri dintr-un total de 9.200 nu au apa calda deloc, iar la altele, 1.500, sunt probleme in furnizarea apei, a anunțat…

- Nereguli pe banda rulanta au fost descoperite in centre pentru varstnici din toata țara, in urma controalelor facute, in ultimele zile. In plus, inca doua azile din București, unul din sectorul 6 al Capitalei, celalalt, din sectorul 1 au fost inchise, cel puțin temporar, pana la remedierea problemelor…

- Incepand de luni, Termoenergetica va efectua lucrari de inlocuire și de reparații pe conductele rețelei primare, in zone din toate sectoarele Capitalei. 675 de blocuri vor avea sistata apa calda, unele dintre acestea și pentru o perioada mai lunga de timp. Potrivit Termoenergetica, se va interveni pe…

- Aproximativ 600 de blocuri din toate sectoarele Capitalei raman de luni fara apa calda Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. urmand sa desfașoare lucrari de inlocuire si de reparatii pe conductele din reteaua primara. Conform companiei, vor fi facute urmatoarele interventii: – Conducta…

- Meteorologii au anuntat ploi torentiale si instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii sambata, fiind emise avertizari cod galben si portocaliu. In schimb, in Bucuresti vremea va fi calda si frumoasa, iar temperatura va ajunge pana la 31 de grade. O avertizare god galben,…

- Unii bucureșteni nu vor avea apa calda nici la vara. Este avertismentul primarului Capitalei, Nicușor Dan, care da vina pe lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și pe reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. „Problema apei calde peste vara…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata, la mansarda unei cladiri situate pe Calea Dorobanti, din zona centrala a Capitalei. Pompierii intervin, circulatia in zona fiind blocata. ISU Bucuresti Ilfov a anuntat ca echipaje de pompieri intervin la un incendiu produs la mansarda unei cladiri cu un…

- Termoenergetica anunta lucrari pe Bulevardul Ion Mihalache din Bucuresti, unde s-au produs doua avarii succesive, furnizarea apei calde fiind sistata. ”Continua lucrarile de reparatii pe Bulevardul Ion Mihalache, acolo unde din cauza starii de degradare a retelei, care are aproape 50 de ani, au fost…