- Oamenii s-au plâns de neplata salariilor și de condițiile rele de munca și au afișat pancarte prin care își cer drepturi și au scris mesaje cu creta pe asfalt: "Vrem banii noștri" sau "scoateți-va singuri sparanghelul din pamânt". „Pentru…

- Mii de sezonieri romani au plecat la cules de sparanghel in Germania cu speranța ca se vor intoarce acasa nu niște bani pentru vremuri negre. E și cazul lui Augustin Marius Rezmives, din Salaj, care și-a luat și soția cu el la munca. ”Sunt mai mulți din zona plecați impreuna”, au precizat pentru Libertatea…

- 13 romani care au plecat la cules de sparanghel au disparut, in Germania, și sunt cautați cu Poliția. Sezonierii au fost nemulțumiți de relația cu fermierul unde au fost angajați și au plecat, dar erau obligați sa stea in carantina 14 zile. 13 lucratori romani care au ajuns in Germania la o ferma de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat astazi, intr-un comunicat de presa, dupa o saptamana de la publicarea in presa din Germania, ca peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19. Redam integral comunicatul MAE: Cu…

- Aproximativ 300 de romani așteapta nerabdatori sa plece la munca in Germania, in parcarea aeroportului din Cluj. Vor merge la cules de ceapa și sparanghel, la doua ferme din Hamburg și Baden Baden. De aceasta data, autoritațile aeroportului din Cluj i-au rasfirat pe muncitori, conform regulamentului…

- Ziarul Unirea VIDEO| Revolta in Germania, la o ferma de sparanghel: O femeie din Alba ii acuza pe angajatori ca au fost inselati la bani si vor sa se intoarca acasa Un grup de romani aflati la cules de sparanghel in Germania s-au revoltat, oamenii acuzand faptul ca sunt tinuti inchisi, fara mancare.…

- Un grup de romani aflati la cules de sparanghel in Germania s-au revoltat, oamenii acuzand faptul ca sunt tinuti inchisi, fara mancare. O femeie din Ocna Mureș (județul Alba) a publicat pe Facebook un video al unei discutii cu o femeie tot romanca, reprezentant al fermierului german, careia ii reproseaza…

- Romanul a incetat din viața pe 11 aprilie, in orașul Bad Krozingen, aflat la sud-vest de Freiburg, in landul Baden-Wurttemberg. Neclaritațile au fost elucidate astazi, cauza inițiala a decesului fiind apreciata drept un infarct, pentru ca mai apoi la testul pentru coronavirusului analiza sa arate…