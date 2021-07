Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Jeff Bezos, care a efectuat recent un zbor in spatiu, s-a oferit luni sa achite pana la 2 miliarde de dolari din costurile NASA daca agentia spatiala americana ii va atribui companiei sale, Blue Origin, un contract ce prevede dezvoltarea unui vehicul spatial conceput pentru asolizarea…

- Miliardarul Jeff Bezos a anuntat ca va acoperi pana la doua miliarde de dolari din costurile NASA, daca agentia spatiala americana ii va acorda companiei sale Blue Origin un contract pentru realizarea unei nave care sa duca astronauti pe Luna, transmite Reuters . Intr-o scrisoare catre administratorul…

- Jeff Bezos ofera celor de la NASA discount-uri de peste doua miliarde dolari pentru ca agenția guvernamentala sa aleaga Blue Origin pentru construcția urmatorului modul lunar. NASA alesese SpaceX pentru acest contract important, iar Blue Origin a contestat decizia. Oamenii vor ajunge dupa 2024 pentru…

- Un loc scos la licitație pentru a-l insoți pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin, care va avea loc pe 20 iulie, a fost vandut sambata pentru 28 de milioane de dolari, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Caștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP. Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a stabilit data la care va demisiona din functia de director general al celui mai mare retailer online global, transmite AP. Bezos, care a transformat Amazon dintr-o librarie cu vanzari pe internet intr-un gigant de cumparaturi online, a anuntat miercuri ca Andy Jassy,…

- Blue Origin, compania spatiala a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta primita pana in prezent pentru un loc in nava spatiala New Shepard este de 2,4 milioane de dolari, transmite Reuters, citata de News.ro.Oferta de 2,4 miliarde de dolari a fost facuta in cadrul celei de-a doua…

- Blue Origin, compania spatiala a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta primita pâna în prezent pentru un loc în nava spatiala New Shepard este de 2,4 milioane de dolari, în cadrul celei de-a doua runde de licitatie, aflata în desfasurare, transmite…