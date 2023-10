MAI: Bilantul misiunilor din ultimele 72 de ore Bilantul misiunilor din ultimele 72 de ore 1 interventie pe minut au gestionat salvatorii din intreaga tara, in acest sfarsit de saptamana 333 de incendii de vegetatie si peste 1.000 ha de teren afectate In ultimele trei zile 29.09 01.10.2023 , la nivel national, pompierii salvatori au gestionat cu promptitudine 4.614 misiuni, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea asistentei medicale de urgenta 3.616 solicitari .Echipajele de stingere au intervenit la 470 incendii, precum si in alte ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

