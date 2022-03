Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul lunii martie le aduce bani mai mulți in buzunar persoanelor care beneficiaza de anumite prestații sociale. Este vorba despre aproape toate beneficiile sociale, dar și despre indemnizația de șomaj, care vor crește, ca urmare a majorarii indicatorului social de referința (ISR), in funcție de…

- Azi, de la tribuna Camerei Deputaților, deputatul Ionel Floroiu a anunțat ca ca nu mai vrea sa faca parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Federația Rusa din cauza faptelor criminale comise de acest stat impotriva Ucrainei, o țara independenta, dar mai ales impotriva oamenilor nevinovați. ”Ma…

- Tot aud ca s-a revigorat discuția despre Tezaurul de la Moscova. Celor care-l someaza, acum, pe Putin sa ne dea aurul inapoi, le sugerez sa analizeze puțin din punct de vedere juridic situația. Pentru ca Regatul Romaniei a trimis Tezaurul in grija Imperiului Rus. Imperiul Rus a incetat sa mai existe,…

- Statisticile arata ca in 2021 numarul beneficiarilor de ajutor social a scazut considerabil fața de anul anterior atat la nivelul țarii, cat și in județul Bacau. Astfel, daca in decembrie 2020 din intreaga Romanie au primit acest tip de prestație sociala 176.674 familii și persoane singure, in aceeași…

- Marele val cu numarul cinci incepe sa se fasaie intr-un anonimat aproape total. E drept, la asta au contribuit, trebuie sa recunoaștem, și schimbarile de paradigma ale Ministerului Sanatații, care a pus, dupa remanierea guvernamentala, batista pe țambal. Ca, altfel deja eram intr-un alt lockdown perfect…

- In cartea de evocari a lui Andrei Șerban, raman impreuna și acum, dupa dispariția lor, cei doi mari prieteni, Ștefan Iordache și Gheorghe Dinica, portretele lor fiind alaturate. Pe ultimul, regizorul il numește „marele Gigi”, dezvaluind ca a trait, vazandu-l jucand, „o stare de uimire, de venerație…

- Contrar așteptarilor, anul trecut pandemia cu coronavirus pare sa nu fi afectat mediul de afaceri atata de mult dupa cum se anticipa. Dimpotriva, in 2021, in județul Bacau economia a avut o evoluție pozitiva, daca e sa judecam dupa numarul operatorilor economici și al angajaților, inscriși in programul…

- Vurtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) zice ca coruptu’ poate fi bagat la beci cu incalcarea legii daca in acest fel se evita crearea unui risc sistematic de impunitate și ca Curtea Constituționala a Romaniei n-are voie sa se amestece. E vorba de celebrele cazuri de completuri „dirijate” sa judece…