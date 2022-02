Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, infiintarea Departamentului pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, care va functiona in subordinea premierului. Guvernul are insa, in subordine, și ministerul Fondurilor Europene, care se numește acum ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de liberalul Dan Vilceanu. Conform proiectul de aprobare a […] The post Mai avem ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene? Premierul și-a facut Departament de monitorizare a banilor europeni, la Guvern appeared first on Știri online, ultimele…