Mai avea puțin și decola. Șoferul lui IPS Teodosie, prins pe A2 cu 235 km/oră Surpriza mare miercuri dupa-amiaza, cand un șofer a fost depistat pe Autostrada A2 cu o viteza de 235 de kilometri la ora. Barbatul era nimeni altul decat soferul Inalt Prea Sfintitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, aflat in mașina pe scaunul din dreapta al masinii. Șoferul in varsta de 28 de ani a fost depistat de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 la km 139, aparatul radar inregistrand viteza de 235 km/h. Barbatul s-a ales cu o amenda de 2.900 de lei, dar și cu permisul de conducere suspendat pe o perioada de 120 de zile. The post Mai avea puțin și decola. Șoferul lui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

