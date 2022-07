'Mai așteaptă zece să îți ia locul' a devenit istorie: patronii au ajuns să crească salariile, în goana disperată după angajați Oferta de joburi a explodat in prima jumatate din 2022, cu salarii și cu 14% mai mari in domeniile cu cel mai mare deficit de personal. 1 anunț de recrutare din 5 include salariul, stabilind o noua tendința pentru acest an. Anul 2022 a adus schimbari pozitive pe piața muncii. In primele șase luni, volumul joburilor publicate pe BestJobs s-a triplat fața de aceeași perioada a anului 2020 și a crescut cu 50% fața de 2021, ajungand astfel la 230.000 de oportunitați pentru cei 1,1 milioane de candidați, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

