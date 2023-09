Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Aliantei pentru Unirea Romanilor, considera ca guvernul Romaniei trebuie sa-și asume imediat interzicerea in continuare a importurilor de produse agricole din Ucraina, care nu corespund standardelor de calitate din Uniunea Europeana și…

- Simpozionul Internațional ,,Viitorul comun in spațiul Comunitații Europene”, care a avut loc la Slanic-Moldova, in perioada 21 – 23 iulie, s-a finalizat cu adoptarea unor rezoluții istorice in privința aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana (UE). Dupa ce primele doua au vorbit despre promovarea…

- In perioada 10-14 iulie, Turcia a gazduit cea de-a treia ediție a Huseyn Ozkan International Tournament and Training Camp, turneu de judo consacrat la nivel internațional, la care au fost prezente peste 19 țari din intreaga lume și peste 1500 de sportivi. Printre reprezentanții Romaniei s-au regasit…

- Inima noastra inseteaza dupa mangaiere. Unde o poate gasi? Tot in cuvantul lui Dumnezeu. Paganii si multi necredinciosi ai zilelor noastre se scufunda in tristete, melancolie, descurajare si ajung la spitalele de neuropsihiatrie si nu rareori chiar la sinucidere. Crestinul adevarat – sarac sau bogat,…

- Polițiștii au reușit, ieri, sa identifice mai mulți tineri din Bacau banuiți de comiterea unui furt ce a avut loc acum jumatate de an, la o manastire din comuna Cheia. Suspecții au sustras o bijuterie din aur, evaluata la suma de 10.000 de lei. Acțiunea polițieneasca a fost desfașurata cu sprijinul…

- Unul dintre subiectele la moda acum este cel despre AI, inteligența artificiala, și mereu apar noi știri despre ce fac boții. Termenul asta ma amuza, pentru ca are ceva hilar, eu așa il simt. Recent, cica la Seul a fost un concert dirijat de un robot. Nu știu ce iubitor adevarat de muzica, ce om […]…

- Parinții cu copii mici ar putea beneficia cat mai curand de facilitați in plus fața de cele care li se acorda in prezent. In acest sens, un proiect de ordonanța, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prevede reducerea cotei de TVA pentru produsele…

- Doua dintre prevederile Codului Muncii (Legea 53/2003) urmeaza sa fie modificate in avantajul salariaților care au copii mici. Un proiect de ordonanța de urgența, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, prevede ca se interzice concedierea unui parinte…