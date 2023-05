Mai are America nevoie de Europa? In aprilie,in timp se intorcea de la Beijing, președintele francez Emmanuel Macron a starnit un scandal: a declarat ca interesele europene și cele americane sunt divergente, in special in ceea ce privește abordarile fața de Asia. Washingtonul a intampinat comentariile lui Macron cu stupoare. Cu toate acestea, au intensificat dezbaterea aprinsa cu privire la faptul […] The post Mai are America nevoie de Europa? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

