- Aproximativ 8.000 de vehicule cu zero emisii de CO2 au fost inmatriculate in Romania in primele 6 luni din 2023, a anuntat, azi, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „In primul semestru al anului 2023, in Romania, au fost inmatriculate 7.811 vehicule cu zero emisii de CO2. La nivel national, angajatii…

- Aproximativ 8.000 de vehicule cu ZERO emisii de CO2 au fost inmatriculare in Romania in primele 6 luni din 2023In primul semestru al anului 2023, in Romania , au fost inmatriculate 7811 vehicule cu zero emisii de CO2. Potrivit MAI, la nivel national, angajatii Directiei Generale Permise de Conducere…

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a precizat, duminica la Campulung Muscel, referitor la tanarul care s-a suit drogat la volan si a ucis alti doi tineri intr-un accident rutier in localitatea 2 Mai, ca este un caz „absolut tragic”, iar potrivit unei statistici realizate de institutia pe care o conduce…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania, in primele sapte luni din 2023, cu 22,2%, in comparatie cu perioada similara a anului anterior, iar autoturismele "verzi" au inregistrat un salt 36,5% si au ajuns la o cota de piata de 22,9%, reiese din datele publicate, joi, de Asociatia Producatorilor…

- A crescut numarul accidentelor de circulatie in care sunt implicati utilizatorii de trotinete electrice Potrivit Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), numarul accidentelor de circulatie in care sunt implicati utilizatorii de trotinete electrice este in crestere…

- Piața mașinilor noi a crescut susținut in primele șapte luni din acest an, fiind cu 23% peste nivelul din 2022. Raportul dintre mașinile noi și cele SH nu a mai fost de mult timp la nivelul de acum, adica de sub 1 la 2, fiind și ani in care cele SH erau de patru ori mai multe decat mașinile noi, scrie…

- A crescut cu 57% numarul de autoturisme electrice inmatriculate in Romania fața de anul trecut: Vouchere de 10.000 de euro pentru o astfel de achiziție A crescut cu 57% numarul de autoturisme electrice inmatriculate in Romania fața de anul trecut: Vouchere de 10.000 de euro pentru o astfel de achiziție…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut in primele cinci luni ale anului cu 27%. Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut in primele cinci luni ale anului cu 27%, la 60.472 unitati, pe primul loc fiind Dacia, cu 20.706 unitati, urmata de Renault (4.767) si Hyundai (4.008), potrivit…