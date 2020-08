Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MAI transmis duminica, avand in vedere situatia generala de nerespectare a conditiilor sanitare din ultima perioada, numarul mare de cazuri confirmate in perioada 23-29 august (8.289), la nivel strategic s-au dispus masuri de intensificare a controalelor, organizarea de echipe…

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat in sistem integrat 53 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 de ore. Au fost angrenate 61 efective pentru verificarea respectarii masurilor de protecție individuala (purtarea maștii de protecție in spații…

- „Avand in vedere situatia generala de nerespectare a conditiilor sanitare din ultima perioada, numarul mare de cazuri confirmate in perioada 16-22 august a.c. (9.189), la nivel strategic s-au dispus masuri de intensificare a controalelor, organizarea de echipe de control mixte si suplimentarea efectivelor,…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța ca in urma verificarilor efectuate joi au fost aplicate peste 1.100 de amenzi, in valoare totala de peste 350.000 de lei. Cele mai multe au fost date pentru nerespectarea masurilor impuse pentru combaterea raspandirii coronavirusului.

- Angajatii MAI, impreuna cu cei ai ministerelor Sanatatii, Muncii si Transporturilor, au verificat, luni, respectarea masurilor de protectie sanitara la operatori economici si persoane, aplicand 1.387 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 388.937 lei. "Angajatii Ministerului Afacerilor Interne,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a aplicat amenzi de aproape 5 milioane de lei pentru nerespectarea masurilor sanitare, in perioada 3 - 10 iulie. Au fost verificați 30.038 de agenți economici și...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca s-au aplicat amenzi de aproape 5 milioane de lei in urma unor verificari efectuate in perioada 3 - 10 iulie privind respectarea masurilor de protectie sanitara, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAI, transmis, sambata, AGERPRES, angajatii…

- Peste un sfert dintre societatile comerciale verificate intr-o singura zi au fost descoperite cu nereguli privind masurile de protectie sanitara in vederea limitarii Covid-19 si amendate, informeaza, luni, IPJ Dambovita."In ultimele 24 de ore, echipaje mixte au efectuat controale la 107 societati…