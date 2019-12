MAI: Aproape 1.000 de șoferi au rămas fără permis/Polițiștii au oprit 40 de străini să intre în țară Aproape 1.000 de șoferi au ramas fara permis in cele trei zile de Craciun și 179 fara certificatul de inmatriculare, informeaza MAI. In aceeași perioada, polițiștii nu au permis intrarea in țara a 40 de straini, iar 44 de cetațeni nu au putut ieși din Romania. „In perioada 25-27 decembrie a.c., in dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice au fost angrenați in medie zilnica peste 8.200 de polițiști și 2.300 de jandarmi, fiind constituite zilnic, in medie 4.000 patrule din care 2.757 de poliție, 584 de jandarmerie și 659 mixte poliție-jandarmerie. In ultimele trei zile,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

