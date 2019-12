Stiri pe aceeasi tema

- 44 de accidente, 19 persoane decedate și 33 grav ranite… doar in ultimele 48 de ore! anunța Ministerul Afacerilor Interne. „Este FOARTE MULT, este EXTREM DE MULT! Va rugam sa ințelegeți ca nerespectarea regulilor rutiere va poate costa viața! Și mai ințelegeți ceva, Sarbatori sunt și la anul… și peste…

- Opt persoane și-au pierdut viața in accidente rutiere produse in ziua de Craciun pe șoselele din țara. Cel mai grav dintre cele șase accidente cu victime a fost la ieșirea din Urziceni, provocat de o depașire neregulamentara. Pilotul expert in conducere defensiva Titi Aur a explicat ca motivul numarului…

- Opt persoane au ajuns marti la spital in urma unor accidente rutiere petrecute pe soselele din judet. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 07.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, in afara localitații Horodnic de Jos, pe fondul neadaptarii vitezei ...

- Fostul premier și președinte PSD, Viorica Dancila, a fost surprinsa in ziua de 1 decembrie in timp ce iși facea cumparaturile la un supermarket Carrefour din Ploiești Shopping City. Imaginea a fost facuta publica de un ploieștean, care a postat fotografia pe Facebook, potrivit Prahova Online.Cel…

- Aproape 430 de accidente rutiere pe drumurile din județ, in anul 2019/ 35 de persoane și-au pierdut viața, alte 42 au fost grav ranite in Eveniment / on 28/11/2019 at 13:22 / 427 de accidente de circulație s-au produs, pe șoselele din Teleorman, de la inceputul anului 2019, cu 10 mai multe decat…

- Doua persoane au ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, in urma a doua accidente rutiere produse luni dimineața in municipiu. Este vorba de o femeie, de 40 de ani, din Targu Jiu, acroșata, in zona 9 Mai, de un autoturism condus de un barbat, de 70 de ani, din București. Șoferul este […]