MAI anunţă mobilizare generală în următoarele două săptămâni pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID-19 Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a convocat, vineri, o sedinta in sistem videoconferinta, cu prefectii si sefii de structuri centrale si teritoriale, pentru a stabili masurile care vor fi luate in urmatoarele doua saptamani pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu COVID-19. "Trag un semnal de alarma: prin lipsa de responsabilitate a celor care incalca normele de protectie sanitara, riscam sa pierdem tot ceea ce am reusit printr-un efort titanic al nostru, al tuturor. Trebuie sa fim foarte vigilenti in perioada urmatoare. Este extrem de important sa luam atitudine si sa ne implicam…

