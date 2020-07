MAI anunţă mobilizare generală în următoarele două săptămâni. Marcel Vela: Trag un semnal de alarmă Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a convocat, vineri, o sedinta in sistem videoconferinta, cu prefectii si sefii de structuri centrale si teritoriale, pentru a stabili masurile care vor fi luate in urmatoarele doua saptamani pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu COVID-19."Trag un semnal de alarma: prin lipsa de responsabilitate a celor care incalca normele de protectie sanitara, riscam sa pierdem tot ceea ce am reusit printr-un efort titanic al nostru, al tuturor. Trebuie sa fim foarte vigilenti in perioada urmatoare. Este extrem de important sa luam atitudine si sa ne implicam… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

