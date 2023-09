Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 4 septembrie 2023, a avut loc prima sedinta a Grupului de Lucru desemnat pentru elaborarea noii structuri a Inspectoratului de Politie a Judetului Constanta.Potrivit MAI, in cadrul sedintei de astazi au fost stabilite obiectivele principale, modul de lucru si calendarul de implementare a reformelor…

- Comisar sef Madalina Sorina Vlangar este prima femeie care ocupa functia de inspector sef al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a anuntat ca Madalina Sorina Vlangar comisar sef va fi imputernicita la comanda IPJ Constanta, in locul chestorului…

- Suspecta a fost adusa la Palatul de Justitie din Constanta, unde se afla Sectia Penala a Tribunalului, cu o masina a Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, aflandu se inca de seara trecuta in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al institutiei. Precizam ca punerea in miscare a actiunii…

- Un barbat a dat foc gardului unui club din Costinesti, iar imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere. Politistii constanteni au inceput cercetarile in acest caz, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Costinesti au fost sesizati luni,…

- Un accident rutier s a produs in urma cu scurt timp, la intrare in Costinesti, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 11.25, iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza cain evenmentul…