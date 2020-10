Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 2.630 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 394.473 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, luni, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 2.300 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 416.330 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 880 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 276.661 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica.…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 611 sanctiuni contraventionale, in valoare de 139.101 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 759 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 191.450 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 639 sanctiuni contraventionale, in valoare de 106.300 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica…

- Peste 10.000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate românilor, în ultima saptamâna, deoarece nu au respectat masurile de combatere și prevenire a infectarii cu Covid-19. Astfel au fost aplicate: - 100 de sanctiuni…

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza ca, in ultima saptamana, au fost aplicate 10.678 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2.833.571 de lei, in urma actiunilor punctuale derulate pentru verificarea respectarii masurilor stabilite in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat…