Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca vineri au fost aplicate peste 10.500 de amenzi, in valoare de peste 1.100.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a COVID-19. Majoritatea sanctiunilor contraventionale au fost aplicate pentru nepurtarea mastii de protectie, pentru…

- In cursul zilei de ieri, 5 februarie, peste 17.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au participat la actiunile de control cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara.Peste 1.600 de actiuni au fost desfasurate, la nivel national, in cursul zilei de vineri, 5 februarie…

- Principalele abateri constatate au fost nerespectarea masurilor privind carantina izolarea, nepurtarea mastii de protectie sau nerespectarea distantarii fizice, fiind aplicate peste 4.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 600 de mii de lei., a transmis Ministerul Afacerilor Interne.…

- In cursul zilei de ieri, 27 ianuarie, la nivel national, au fost desfasurate aproape 1.500 de actiuni de control cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara, a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, au fost verificati 4.509 operatori economici, peste 300 operatori de…

- REZULTATE ALE ACȚIUNILOR IN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 In ultimele 24 de ore, acțiunile intreprinse la nivel județean pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile privind limitarea raspandirii virusului COVID-19 au fost intensificate, avand ca rezultat legitimarea a peste 1000 de…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunța ca vineri au fost verificați 4.557 de operatori economici, , 242 operatori de transport persoane, aproape 10.000 de locatii obiective de interes (inclusiv 3.640 de restaurante, terase sau fastfood-uri), precum si 90.346 de persoane. In urma controalelor au…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 9.930 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.988.595 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, luni, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 9.621 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.766.300 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…