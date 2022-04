MAI: Amenzi de aproape 3 milioane lei pentru 7.635 de abateri în ultimele 24 de ore Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei pentru 7.635 de abateri de natura contraventionala, iar reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au identificat 15 obiective care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu, fiind aplicate 492 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 116.500 de lei. Potrivit unui comunicat al MAI, in ultimele 24 de ore, structurile operative ale ministerului au intervenit la 4.459 de evenimente, dintre care 2.836 au fost pentru mentinerea ordinii si linistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

