MAI amână iar digitalizarea actelor de stare civilă Proiectul Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila – SIIEASC ar fi trebuit sa se apropie de final. El a debutat in iunie 2018, avand o perioada de desfașurare de 5 ani și 4 luni. Insa, așa cum ne-au obișnuit instituțiile statului nu se pot incadra nicicum in termenele prevazute. Nici macar la cele din proiectele care se deruleaza pe bani europeni! Este și cazul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor care solicita prorogarea termenelor cu un an pentru digitalizarea actelor de stare civila. Proiectul prevedea informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru romanii care se afla in cautarea unui loc de munca si sunt dispusi sa lucreze in strainatate. Olanda ofera locuri de munca intr-o fabrica de biscuiți. Salariul pornește de la aproape 2.000 de euro lunar, dar se aplica și alte facilitați. Angajatorul cere limba engleza. Ce alte bonusuri…

- UAT Municipiul Campina demareaza proiectul cu titlul „Digitalizarea sistemului de transport public urban la nivelul Municipiului Campina”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca digitalizarea sistemului medical reprezinta ”o tranzitie importanta catre utilizarea celor mai moderne tehnologii”. ”Utilizarea electronica a datelor, interoperabilitatea, telemedicina si alte solutii digitale de management clinic vor duce la cresterea…

- Cum vrea sa reduca Marcel Ciolacu cheltuielile? Se pare ca noul premier vrea sa evite taierea salariilor ori majorarea TVA-ului. Exista insa niște discuții care vor avea loc. Proiectul de reducere a cheltuielilor ar putea fi pus in transparența pana joia viitoare, a spus premierul Marcel Ciolacu. Acesta…

- Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, potrivit unui proiect de lege pentru completarea Codului muncii. Proiectul a fost adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor. Proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare…

- Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a criticat, luni, intrunirea in sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor doar pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor,” in timp ce celelalte pensii speciale raman…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu anunțat joi, 8 iunie, ca a depus la Parlament un proiect de lege care interzice secretizarea informatiilor cu privire la cheltuirea banilor publici de catre institutiile statului. ”Proiectul de lege, initiat de liderul grupului USR din Camera Deputatilor si purtatorul de…