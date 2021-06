MAI: Alegeri locale in 36 de localitati. 10 persoane sunt cercetate pentru savarsirea unor posibile fapte de natura penala

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza, intr-un comunicat de presa, ca 10 persoane sunt cercetate pentru savarsirea unor posibile fapte de natura penala avand legatura cu votarea la alegerile partiale de duminica, acestea referindu-se la coruperea alegatorilor, frauda la vot, impiedicarea dreptului…

- Alegeri locale parțiale au loc duminica in in 36 de localitati din 23 de judete. Sectiile de votare s-au deschis la ora 07.00. Alegatorii sunt asteptati la vot pentru a-si alege primarii. In Argeș, pentru comuna Aninoasa candideaza din partea PNL Catalin Lina, iar din partea PSD, Marius Nicolae Manole,…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale de duminica se incheie sambata, la ora 07.00. Alegerile vor avea loc in 36 de localitati din 23 de judete. Pe durata campaniei au fost sesizate 22 de incidente electorale dintre care 14 confirmate. S-au inregistrat 8 infractiuni. ”Autoritatea…

- O casa de pe strada Spicului din orașul Targu Bujor din Galați ar trebui sa adaposteasca cel puțin o mie de persoane, care și-au facut mutație la aceasta adresa. Un sfert dintre acestea, adica 250 de persoane, și-au facut mutație doar de joi pana vineri, pentru ca duminica, 27 iunie, in orașelul galațean…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00... The post Incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Unde are loc scrutinul in Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara appeared first…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, sambata, incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Aceasta se va incheia sambata, 26 iunie, la ora 7.00. Vor avea loc alegeri in 36 de localitati, intre care sase orase. Se vor alege 35 de primari, iar intr-o comuna din Dambovita…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00, anunta Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de AEP, toate informatiile legate de desfasurarea alegerilor locale partiale pot…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca in sedinta Executivului de miercuri a fost adoptata hotararea de guvern prin care s-a stabilit ca alegerile locale partiale pentru primari si un consiliu local sa se desfasoare in data de 27 iunie 2021 si care va intra in vigoare dupa publicarea…