MAI a sărit peste rând și își face spital nou. Selecția proiectelor nici nu s-a făcut In timp ce Ministerul Sanatații anunța ca se vor selecta 25 de proiecte de spitale, din cele 49 propuse, urmand a se aproba ulterior prin hotarare de guvern, MAI primește deja doua miliarde de lei pentru o unitate sanitara noua ultramoderna. Banii pentru spitalul MAI vin din PNRR, dar și de la buget și din […] The post MAI a sarit peste rand și iși face spital nou. Selecția proiectelor nici nu s-a facut first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

