Salariile umilitoare, pentru condițiile și riscurile din aceasta meserie, precum și amenințarile cu taierea pensiilor și creșterea varstei de pensionare și-au atins scopul. De la o bataie de 13-14 pe loc la școlile de Poliție, s-a ajuns, in acest an, la sub un candidat pe loc. Recordul absolut, care anunța eșecul major al MAI, are […] The post MAI a eșuat. Pentru prima data in istorie, școlile de Poliție au ramas fara candidați first appeared on Ziarul National .