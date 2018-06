Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a distribuit in zonele afectate de fenomenele meteorologice alimente si alte produse necesare persoanelor evacuate din zonele inundate sau cu potential inundabil.Alimentele si produsele de stricta necesitate au fost distribuite in judetele Bacau, Buzau, Covasna si Neamt.In…

- Cod rosu de inundatii pentru mai multe bazine hidrografice din judetele Covasna, Brasov, Harghita, Bacau si Neamt. Ploile abundente au provocat viituri care pun in pericol oamenii din mai multe zone din tara. Aproape 300 de persoane au fost deja evacuate.

- In vigoare este deja o avertizare Cod roșu de inundații pentru rauri din bazinul hidrografic Trotuș, pe raza județelor Harghita, Bacau, Covasna și Neamț. Sub Cod portocaliu sunt județele Botoșani, Iași, Suceava, dar și parte din județele Brașov și Sibiu. Zeci de mii de pompieri intervin in…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a convocat sambata 30 iunie, de la ora 10.00, comandamentul de inundatii in sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice de ploi abundente, pentru a afla situația in țara, dupa ploile abundente din…

- Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi, vant si grindina pentru cea mai mare parte a tarii, pana vineri dimineata. Din noaptea de miercuri spre joi, Capitala si 17 judete intra sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara. Meteorologii au emis miercuri…

- Institutul Național pentru Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a instituit, sambata, cod galben de inundatii pe rauri din judetele Maramures, Satu Mare, Salaj si Cluj pana duminica dimineata la ora 09:00. O alta atenționare vizeaza raurile din județele Bacau, Neamț, Harghita,...

- Un Cod galben de inundatii a fost emis pentru mai multe rauri din judetele Bacau, Neamt, Harghita si Covasna, valabil sambata in intervalul orar 13:20 – 23:00. “Se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torențiale in Maramures și alte 26 de județe. Atenționarea de instabilitate atmosferica și precipitații este valabila incepand de sambata, de la ora 14, pana duminica, la ora 23. Meteorologii spun ca vor fi perioade cu instabilitate…