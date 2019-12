MAI: 963 de conducători auto au rămas fără permis de conducere în perioada 25-27 decembrie Politistii au ridicat permisele a 963 de conducatori auto si 179 de certificate de inmatriculare, in cele trei zile ale sarbatorii Craciunului, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne transmis sambata AGERPRES. Potrivit sursei citate, in perioada 25-27 decembrie, 8.200 de politisti si 2.300 de jandarmi au fost angrenati in dispozitivele de mentinere a ordinii si sigurantei publice, fiind constituite zilnic, in medie 4.000 patrule din care 2.757 de politie, 584 de jandarmerie si 659 mixte politie-jandarmerie. De asemenea, in perioada respectiva au avut loc 569 actiuni, in urma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

