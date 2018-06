Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane evacuate din zonele afectate de inundații Foto: ISU Covasna. Angajatii Ministerului de Interne au intervenit pentru salvarea si evacuarea preventiva a peste 500 de persoane în zonele afectate de inundatii, anunta un comunicat oficial. Se actioneaza în 72…

- Incepand din aceasta dimineata, personalul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza in 72 de localitati din 16 judete afectate de inundatii - Alba, Bacau, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Hunedoara, Harghita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman si Vrancea. Peste 500 de persoane…

- Peste 500 de persoane, dintre care 430 din comuna Farcasa din judetul Neamt, au fost evacuate din locuinte din cauza viiturilor. Conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt afectate de inundatii 72 de localitati din 16 judete, unde in sprijinul oamenilor intervin aproximativ 20.000 de pompieri,…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne continua misiunile pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice. Pana la aceasta ora s a intervenit pentru salvarea evacuarea preventiva a peste 500 de persoaneIncepand din aceasta…

- Cod galben de furtuna, emis din nou de Administratia Nationala de Meteorologie in 18 județe. Avertizarea meteorologilor este valabila pana luni dimineața la ora 5.00 dar fenomenele se pot prelungi pana in seara aceleiași zile. Judetele aflate sub incidenta codului galben sunt Suceava, Neamt, Harghita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic in opt judete din zona Moldovei si, respectiv, Cod galben de ceata si vizibilitate redusa pentru cinci judete din zona Transilvaniei, valabile in urmatoarele ore. Conform Administratiei…