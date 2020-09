Stiri pe aceeasi tema

- In urma acestora 37 de persoane au fost arestate preventive, 65 retinute, iar fata de alte 60 s-a dispus masura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, a informat, azi, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. De asemenea, au fost dispuse masuri asiguratorii in valoare de peste 15 milioane…

- Purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor de Interne, Monica Dajbog, a declarat ca in ultima saptamana au avut loc peste 200 de percheziții in dosare care vizeaza, printre altele, fapte de contrabanda, trafic de droguri, furt, amenințare și șantaj. In urma acestora 37 de persoane fiind arestate…

- Peste 200 de perchezitii au fost efectuate de politisti, in ultima saptamana, in dosare care vizeaza, printre altele, fapte de contrabanda, trafic de droguri, furt, amenintare si santaj, in urma acestora 37 de persoane fiind arestate preventiv, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica…

- Politia Romana efectueaza, joi, 37 de perchezitii domiciliare in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru contrabanda, delapidare, tainuire, furt din locuinte, santaj, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, potrivit unui comunicat al MAI, transmis AGERPRES. "Politia Romana…

- Arestat pentru trafic de cocaina. De trei ani vindea droguri de mare risc. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 6 percheziții, in București și Ilfov, la un barbat, de 53 de ani, din Bucuresti, banuit ca…

- Patru inculpati au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc in forma continuata.La data de 05.08.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada…

- In perioada ianuarie iunie 2020 cei 200 de procurori operativi ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au avut de solutionat un numar de 20.717 cauze, din care 5.601 cauze nou inregistrate.Iata comunicatul oficial pus la dispozitie de Directia de Investigare…