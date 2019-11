Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a transmis, duminica, ca deja s-a intocmit un dosar penal si s-au acordat amenzi in urma unor incidente in primul tur la alegerile prezidentiale.Au fost inregistrate 66 de sesizari, cele mai numeroase in Dolj (11), Giurgiu, Mehedinti, Bucuresti. Jumatate nu s-au confirmatCele…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, aflat duminica in Centrul de Național de Conducere Integrata, a declarat ca, din acest loc, sunt depistate in timp real toate infracțiunile care se intampla in secțiile de vot din țara. Din cauza ca sunt multe calculatoare, Vela spune ca „atmosfera este fierbinte”,…

- De la deschiderea secțiilor de vot și pana la amiaza, la nivel național au fost inregistrate 17 sesizari de posibile incidente electorale care au legatura cu desfașurarea alegerilor. Pana in prezent nu au fost inregistrate situații grave care sa afecteze ordinea publica sau desfașurarea in bune condiții…

- Astazi, 8 noiembrie, la sediul MAI, a avut loc o declaratie de presa sustinuta de purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog, avand ca tema misiunile structurilor ministerului pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei…

- Premierul Ludovic Orban va participa miercuri de la ora 19.00 la o „intalnire de lucru” la Palatul Victoria cu reprezentanți din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Autoritatea Electorala Permanenta, pe tema alegerilor prezidențiale.…

- Ministrul demis al Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca organizarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale in strainatate reprezinta prioritatea Ministerului Afacerilor Externe in perioada urmatoare potrivit Agerpres "Complexitatea acestui proces este in acest an mult crescuta,…

- Ministrul demis al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca in urma controalelor facute la spitalele de psihiatrie din tara au fost luate masuri, fiind aplicate zeci de amenzi, iar unde au existat suspiciuni de natura penala rapoartele au fost inaintate la Parchet.…