MAI: 58 de perchezitii ale Politiei, la nivel national!

- Astazi, 28 septembrie a.c., efectivele Politiei Romane desfasoara un numar de 75 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice si arme, explozivi si substante…

- Astazi, 26 septembrie a.c., efectivele Politiei Romane desfasoara 58 de actiuni operative si 298 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigarea criminalitatii economice, investigatii criminale si transporturi.Actiunile…

- Astazi, 21 septembrie a.c., efectivele Politiei Romane desfasoara 7 actiuni operative si 62 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigatii criminale.33 de mandate de perchezitie domiciliara sunt puse in…

- COMUNICAT DE PRESANr. 442 din 14 septembrie 2023 Astazi, 14 septembrie a.c., efectivele Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. desfasoara 11 perchezitii domiciliare in dosare penale ce privesc investigarea unor infractiuni de trafic…

- COMUNICAT DE PRESANr. 417 din 31 august 2023 In aceasta dimineata, efectivele Politiei Romane efectueaza, la nivel national, 49 de perchezitii domiciliare pentru combaterea faptelor ilegale din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice,…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in primele sase luni ale anului, angajatii din cadrul inspectoratelor judetene din tara au desfasurat aproximativ 22.000 de controale pe linie silvica, in urma carora au fost intocmite, la nivel național, 6.509 dosare penale, in care sunt cercetate peste 1.500…

- In aceasta dimineata, pe 5 iulie, efectivele Politiei Romane desfasoara, la nivel national, 14 actiuni operative si 88 de perchezitii domiciliare pentru combaterea faptelor ilegale din domeniile: combaterea criminalitatii organizate, investigarea criminalitatii economice, investigatii criminale si arme,…