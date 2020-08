Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana deruleaza, miercuri, sase actiuni "importante" pentru combaterea criminalitatii, in cadrul carora efectueaza 50 de perchezitii domiciliare, pentru administrarea probatoriului si tragerea la raspundere a persoanelor banuite a fi implicate in comiterea de fapte penale, cat si pentru…

- La data de 20.07.2020, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor T.B.A., S.E.M. si R.D., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. In cauza s-a stabilit faptul ca, in cursul anului 2020, inculpatii au infiintat la…

- Actiunile de amploare si investigatiile Politiei Romane din ultimele 2 saptamani au avut ca rezultat dispunerea de masuri preventive fata de 258 persoane si de masuri asiguratorii in valoare de peste 6.300.000 de lei.

- Joi, 18 iunie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din Mehedinti efectueaza 8 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale, in 3 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. 5 persoane vor fi aduse la audieri. Activitatile se desfasoara…

- Polițiștii au deschis 93 de dosare penale intr-o saptamana și au confiscat 555 de metri cubi de material lemnos, in valoare de peste 320.000 de lei, in urma unei operațiuni derulate in perioada 29 mai-4 iunie, anunța Poliția Romana.

- ​ACȚIUNE PE LINIE DE PISCICULTURA La data de 08 iunie a.c. polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica au organizat și desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol. Polițiștii au depistat in flagrant delict, pe raza localitații Bujoreni, un autoturism in care se…

- Zeci de polițiști de ordine publica au participat, in ultima saptamana, la acțiuni privind combaterea comiterii de operațiuni ilegale cu material lemnos. S-au confiscat 2.800 m.c. de material lemons și s-au dat amenzi usturatoare, se arata in comunicatul transmis de Poliția Romana.In ultima saptamana,…